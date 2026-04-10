UBS réitère son conseil à Neutre sur le titre mais relève son objectif de cours à 69 CHF (contre 54 CHF).

L'analyste estime que les tendances sont solides, mais les attentes semblent déjà pleinement prises en compte.

"La demande et la performance de la direction restent solides, mais nous ne pouvons nous empêcher de constater que les attentes du marché sont exagérées dans certains domaines" indique UBS.

Pour l'exercice 2026, ABB a confirmé ses objectifs de croissance et de rentabilité. Le groupe s'attend à une croissance du chiffre d'affaires comparable comprise entre 6% et 9% sur l'ensemble de l'année, avec un ratio commandes sur factures (book-to-bill) positif. La marge EBITA opérationnelle est attendue en légère amélioration par rapport aux 19% enregistrés en 2025.