UBS réitère son conseil à Neutre sur le titre mais relève son objectif de cours à 69 CHF (contre 54 CHF).
L'analyste estime que les tendances sont solides, mais les attentes semblent déjà pleinement prises en compte.
"La demande et la performance de la direction restent solides, mais nous ne pouvons nous empêcher de constater que les attentes du marché sont exagérées dans certains domaines" indique UBS.
Pour l'exercice 2026, ABB a confirmé ses objectifs de croissance et de rentabilité. Le groupe s'attend à une croissance du chiffre d'affaires comparable comprise entre 6% et 9% sur l'ensemble de l'année, avec un ratio commandes sur factures (book-to-bill) positif. La marge EBITA opérationnelle est attendue en légère amélioration par rapport aux 19% enregistrés en 2025.
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (51,4%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (47,3%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (34,3%), Etats-Unis (29,1%), Amériques (8,3%), Chine (11%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.