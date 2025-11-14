UBS relève son objectif de cours sur ABN Amro

UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 32 E (contre 30 E).



UBS estime qu'ABN Amro reste une valeur attractive. L'analyste note la légère hausse du BPA après la publication des résultats, un potentiel de hausse des bénéfices grâce à l'acquisition de NIBC et un catalyseur lors de la prochaine réunion du CMD.



La banque présentera sa nouvelle feuille de route stratégique lors de son Capital Markets Day le 25 novembre prochain.



Rappelons qu'ABN Amro a dégagé un bénéfice net de 617 millions d'euros au troisième trimestre 2025, en recul de 11% par rapport aux 690 millions d'euros enregistrés un an plus tôt. Le bénéfice par action s'élève à 0,67 EUR, contre 0,78 EUR au 3ème trimestre 2024.