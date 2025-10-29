UBS souligne la poursuite régulière de la phase 2 du plan Renew Danone. L'analyste maintient son conseil à l'achat et relève son objectif de cours à 86 E (contre 78 E).

'Le troisième trimestre apporte une nouvelle preuve de la capacité de Danone à atteindre régulièrement une croissance à périmètre constant supérieure à 4 % en volume et à la traduire en une croissance du BPA' indique UBS.

Danone a confirmé ses objectifs 2025, en ligne avec l'ambition moyen-terme, à savoir une croissance du chiffre d'affaires en données comparables entre +3 et +5%, et une croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d'affaires.

'Dans un environnement qui demeure volatil et incertain, nous restons concentrés sur la mise en oeuvre du second chapitre de notre stratégie Renew Danone pour atteindre nos objectifs à moyen terme', a indiqué son directeur général Antoine de Saint-Affrique.