UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre mais relève son objectif de cours à 325 DKK (contre 310 DKK).
'Nous relevons nos prévisions, principalement en raison de la hausse des revenus d'exploitation et de la baisse du coût du risque' indique UBS.
'L'action est la moins chère des banques nordiques (en termes de PER) et nous maintenons notre recommandation d'achat' rajoute le bureau d'analyse.
Publié le 03/11/2025 à 12:15
