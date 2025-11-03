Danske Bank A/S est la 1ère banque danoise. L'activité s'organise autour de 4 pôles : - banque de détail ; - banque de marché et d'investissement : intermédiation financière, conseil en fusions-acquisitions, gestion de portefeuille, etc. ; - assurance (Danica Pension) : principalement assurance vie et gestion de fonds de pension ; - autres : notamment gestion de fonds d'investissement et gestion de fortune. A fin 2024, le groupe gère 1 173,8 MdsDKK d'encours de dépôts et 1 074,8 MdsDKK d'encours de crédits.