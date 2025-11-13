UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 50,5 E (contre 47,7 E).
'Les excellents résultats de De' Longhi au troisième trimestre et ses prévisions revues à la hausse témoignent de la solidité de son modèle économique et de son efficacité opérationnelle. Nous réitérons notre recommandation d'achat' indique UBS.
Au cours actuel, le titre affiche un PER 2025 d'environ 15 fois avec un rendement d'environ 3%.
De' Longhi SpA est une entreprise italienne qui conçoit, produit et commercialise des produits pour le confort domestique et professionnel. Elle opère à travers trois secteurs d'activité : L'Europe, qui comprend le nord-est et le sud-ouest de l'Europe ; MEIA, qui regroupe le Moyen-Orient, l'Inde et l'Afrique ; APA, qui comprend l'Asie, le Pacifique et l'Amérique. Chaque segment est responsable de tous les aspects des marques du groupe sur les différents marchés qu'il dessert. L'entreprise se concentre sur les appareils électroménagers avec des produits pour les machines à café, le refroidissement et le traitement de l'air, le chauffage portable, la préparation et la cuisson des aliments, le nettoyage domestique et le repassage, qui sont distribués sous les marques De'Longhi, Kenwood et Braun. Son portefeuille de produits comprend des cafetières, des mixeurs à main, des grille-pain, des bouilloires, des systèmes de repassage, des aspirateurs, des purificateurs d'air, des humidificateurs, des déshumidificateurs et des appareils de chauffage portables, entre autres. L'actionnaire principal de l'entreprise est De Longhi Soparfi SA.
