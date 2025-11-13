De' Longhi SpA est une entreprise italienne qui conçoit, produit et commercialise des produits pour le confort domestique et professionnel. Elle opère à travers trois secteurs d'activité : L'Europe, qui comprend le nord-est et le sud-ouest de l'Europe ; MEIA, qui regroupe le Moyen-Orient, l'Inde et l'Afrique ; APA, qui comprend l'Asie, le Pacifique et l'Amérique. Chaque segment est responsable de tous les aspects des marques du groupe sur les différents marchés qu'il dessert. L'entreprise se concentre sur les appareils électroménagers avec des produits pour les machines à café, le refroidissement et le traitement de l'air, le chauffage portable, la préparation et la cuisson des aliments, le nettoyage domestique et le repassage, qui sont distribués sous les marques De'Longhi, Kenwood et Braun. Son portefeuille de produits comprend des cafetières, des mixeurs à main, des grille-pain, des bouilloires, des systèmes de repassage, des aspirateurs, des purificateurs d'air, des humidificateurs, des déshumidificateurs et des appareils de chauffage portables, entre autres. L'actionnaire principal de l'entreprise est De Longhi Soparfi SA.