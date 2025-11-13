UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 50,5 E (contre 47,7 E).

'Les excellents résultats de De' Longhi au troisième trimestre et ses prévisions revues à la hausse témoignent de la solidité de son modèle économique et de son efficacité opérationnelle. Nous réitérons notre recommandation d'achat' indique UBS.

Au cours actuel, le titre affiche un PER 2025 d'environ 15 fois avec un rendement d'environ 3%.