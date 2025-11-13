UBS note dans son étude du jour les excellents résultats du 3e trimestre 2025 et la nouvelle révision à la hausse des prévisions.

Suite à cette publication, l'analyste confirme son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 50,5 E (contre 47,7 E).

'Les excellents résultats de De' Longhi au troisième trimestre et ses prévisions revues à la hausse témoignent de la solidité de son modèle économique et de son efficacité opérationnelle. Nous réitérons notre recommandation d'achat' indique UBS.