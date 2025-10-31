UBS estime que les résultats sont conformes aux attentes au 3e trimestre 2025, avec de solides performances dans l'hôtellerie et en Amérique latine. Suite à cette publication, l'analyste maintient son conseil à l'achat et relève son objectif de cours à 29,4 E (contre 29,1 E). Ce nouvel objectif représente un potentiel de hausse de 21% du titre.
' Les résultats du 3e trimestre 2025 sont conformes aux attentes et les prévisions pour l'exercice 2025 sont confirmées. Elis a signalé un léger ralentissement en Europe' souligne UBS.
L'analyste vise désormais une croissance organisationnelle de 3,5 % pour l'exercice 2026, avec une marge d'EBITDA et d'EBIT ajustée en hausse d'environ 20 points de base.
Elis a confirmé ses objectifs pour 2025, dont une croissance organique du chiffre d'affaires légèrement inférieure à +4%, ainsi que des marge d'EBITDA ajusté, marge d'EBIT ajusté, résultat net courant par action et free cash-flow en légère croissance.
Elis figure parmi les leaders européens des prestations de location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être. L'activité est assurée auprès de plus de 400 000 sociétés opérant dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, de la santé (hôpitaux publics, cliniques privées et maisons de retraite), de l'industrie, du commerce (grandes et moyennes surfaces, magasins de détail) et des services (entreprises de propreté, professions libérales, administrations publiques, etc.).
A fin 2024, le groupe dispose de 466 centres de production et de distribution dans le monde.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.