UBS estime que les résultats sont conformes aux attentes au 3e trimestre 2025, avec de solides performances dans l'hôtellerie et en Amérique latine. Suite à cette publication, l'analyste maintient son conseil à l'achat et relève son objectif de cours à 29,4 E (contre 29,1 E). Ce nouvel objectif représente un potentiel de hausse de 21% du titre.

' Les résultats du 3e trimestre 2025 sont conformes aux attentes et les prévisions pour l'exercice 2025 sont confirmées. Elis a signalé un léger ralentissement en Europe' souligne UBS.

L'analyste vise désormais une croissance organisationnelle de 3,5 % pour l'exercice 2026, avec une marge d'EBITDA et d'EBIT ajustée en hausse d'environ 20 points de base.

Elis a confirmé ses objectifs pour 2025, dont une croissance organique du chiffre d'affaires légèrement inférieure à +4%, ainsi que des marge d'EBITDA ajusté, marge d'EBIT ajusté, résultat net courant par action et free cash-flow en légère croissance.