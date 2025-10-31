UBS relève son objectif de cours sur Elis

UBS estime que les résultats sont conformes aux attentes au 3e trimestre 2025, avec de solides performances dans l'hôtellerie et en Amérique latine. Suite à cette publication, l'analyste maintient son conseil à l'achat et relève son objectif de cours à 29,4 E (contre 29,1 E). Ce nouvel objectif représente un potentiel de hausse de 21% du titre.



' Les résultats du 3e trimestre 2025 sont conformes aux attentes et les prévisions pour l'exercice 2025 sont confirmées. Elis a signalé un léger ralentissement en Europe' souligne UBS.



L'analyste vise désormais une croissance organisationnelle de 3,5 % pour l'exercice 2026, avec une marge d'EBITDA et d'EBIT ajustée en hausse d'environ 20 points de base.



Elis a confirmé ses objectifs pour 2025, dont une croissance organique du chiffre d'affaires légèrement inférieure à +4%, ainsi que des marge d'EBITDA ajusté, marge d'EBIT ajusté, résultat net courant par action et free cash-flow en légère croissance.