UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre Engie et relève son objectif de cours à 26 E (contre 21 E).

UBS estime que la valorisation d'Engie demeure attractive, portée par une solide performance et la mise en oeuvre réussie de sa stratégie.

"Selon nos estimations, Engie offre un rendement total pour l'actionnaire de 28 % sur les 3 prochaines années, comparable à celui d'Iberdrola" indique le bureau d'analyse.

Engie avait indiqué que pour 2025, son résultat net récurrent part du groupe devrait se situer dans le haut de la fourchette de 4,4 à 5 milliards d'euros, et son EBIT hors nucléaire, dans la moitié haute de la fourchette de 8 à 9 MdsEUR.