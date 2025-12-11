UBS réitère son conseil Neutre sur H&M mais relève son objectif de cours à 171 couronnes suédoises (contre 132 couronnes suédoises).

UBS estime que les efforts de redressement de H&M progressent et devraient permettre d'améliorer les marges, mais les perspectives de reprise du chiffre d'affaires sont moins convaincantes.