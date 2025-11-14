UBS relève son objectif de cours sur Heineken

UBS réaffirme son conseil 'achat' sur Heineken et relève son objectif de cours de 80 à 84 euros, une nouvelle cible recelant 19% de potentiel de hausse pour le titre du brasseur néerlandais détenteur de marques comme Pélican, Affligem ou Fischer.



'Un retour à la croissance des volumes au cours en 2026 devrait justifier une revalorisation', estime le broker, dont les estimations de BPA dépassent de 5 à 7% celles du consensus, ce qui reflète principalement le rachat des activités de FIFCO.