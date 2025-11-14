UBS réaffirme son conseil 'achat' sur Heineken et relève son objectif de cours de 80 à 84 euros, une nouvelle cible recelant 19% de potentiel de hausse pour le titre du brasseur néerlandais détenteur de marques comme Pélican, Affligem ou Fischer.
'Un retour à la croissance des volumes au cours en 2026 devrait justifier une revalorisation', estime le broker, dont les estimations de BPA dépassent de 5 à 7% celles du consensus, ce qui reflète principalement le rachat des activités de FIFCO.
Heineken N.V. est un groupe agroalimentaire spécialisé dans le brassage de bières sous les marques Heineken et Amstel. En 2024, le groupe a brassé 240,7 millions d'hectolitres de bières. Il dispose de 181 brasseries, malteries et sites de production de cidres dans plus de 70 pays.
En outre, Heineken N.V. commercialise des marques régionales et nationales comme Birra Moretti, Bulmer Cruzcampo, Dos Equis, Foster's, Kingfisher, Newcastle Brown Ale, Ochota, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger et Zywiec.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (38,7%), Amériques (34%), Asie-Pacifique (13,8%) et Moyen Orient et Afrique (13,5%).
