UBS relève son objectif de cours sur HSBC

UBS maintient son opinion neutre sur le titre mais relève son objectif de cours à 1035 pence (contre 980 pence).



UBS souligne les solides résultats au troisième trimestre, porté par une meilleure marge d'intérêt nette du secteur bancaire et des commissions indexées sur le marché et la gestion de patrimoine.



'Après ajustement pour l'offre Hang Seng et les résultats du troisième trimestre, l'objectif de cours progresse d'environ 5 %, et nous maintenons notre position Neutre' indique UBS.



Le groupe a confirmé viser un RoTE ajusté 'mid-teens ou mieux' pour 2025, 2026 et 2027. Il rehausse également sa prévision de revenu net d'intérêts bancaire (banking NII) à 43 milliards USD ou plus pour 2025 (vs 32,4 MdUSD sur 9 mois), en lien avec l'évolution attendue des taux dans ses marchés clés.

