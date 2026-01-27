UBS relève son objectif de cours sur ID Logistics

UBS maintient son conseil à achat sur le titre et relève son objectif de cours à 510 E (contre 505 E) après l'annonce du chiffre d'affaires sur le 4ème trimestre 2025.



UBS souligne dans son étude du jour la forte croissance dans tous les domaines.



L'analyste note des solides résultats au quatrième trimestre 2025 avec une croissance à périmètre constant de 14,7 % et une forte croissance dans toutes les régions.



Selon UBS, les perspectives sont positives grâce à la dynamique favorable qui continue de s'exercer sur le lancement de projets.



ID Logistics a indiqué être attentif à la montée en productivité des sites récemment ouverts et a confirmé sa volonté de saisir les opportunités de croissance externe qui se présenteront.