Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de vêtements et d'accessoires pour hommes, femmes et enfants. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de 5 familles de produits : - vêtements ; - articles de lingerie ; - chaussures ; - accessoires ; - articles de maison : articles de décoration, de salles de bains, linge de maison, etc. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes des magasins détenus en propre et en ligne (91,3%), ventes aux franchisés (7,4%) et autres (1,3%). A fin janvier 2025, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 5 692 magasins répartis par enseigne entre Zara et Zara Home (2 150), Bershka (854), et autres (2 559). La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (16,1%), Europe (53,5%), Amériques (18,2%) et autres (12,2%).