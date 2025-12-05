UBS maintient son conseil à l'achat et relève son objectif de cours à 60 E (contre 52 E). L'analyste estime que les perspectives sont prometteuses pour 2026.

"Un solide 3ème trimestre ouvre la voie à une forte croissance jusqu'en 2026 ; Inditex aborde une période de comparaison nettement plus favorable au premier semestre 2027 avec une dynamique positive" indique le bureau d'analyse.

L'exploitant d'enseignes telles que Zara, Pull&Bear et Massimo Dutti fait part d'un bon démarrage pour son 4e trimestre comptable, ses collections automne/hiver recevant selon lui un accueil favorable de la part de sa clientèle.

Ainsi, sur le mois de novembre, Inditex revendique une croissance de 10,6% de ses ventes en magasins et en ligne en monnaies locales, alors que le consensus table sur une progression d'un peu moins de 8% sur le trimestre.