UBS maintient son conseil à l'achat et relève son objectif de cours à 60 E (contre 52 E). L'analyste estime que les perspectives sont prometteuses pour 2026.
"Un solide 3ème trimestre ouvre la voie à une forte croissance jusqu'en 2026 ; Inditex aborde une période de comparaison nettement plus favorable au premier semestre 2027 avec une dynamique positive" indique le bureau d'analyse.
L'exploitant d'enseignes telles que Zara, Pull&Bear et Massimo Dutti fait part d'un bon démarrage pour son 4e trimestre comptable, ses collections automne/hiver recevant selon lui un accueil favorable de la part de sa clientèle.
Ainsi, sur le mois de novembre, Inditex revendique une croissance de 10,6% de ses ventes en magasins et en ligne en monnaies locales, alors que le consensus table sur une progression d'un peu moins de 8% sur le trimestre.
Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de vêtements et d'accessoires pour hommes, femmes et enfants. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de 5 familles de produits :
- vêtements ;
- articles de lingerie ;
- chaussures ;
- accessoires ;
- articles de maison : articles de décoration, de salles de bains, linge de maison, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes des magasins détenus en propre et en ligne (91,3%), ventes aux franchisés (7,4%) et autres (1,3%).
A fin janvier 2025, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 5 692 magasins répartis par enseigne entre Zara et Zara Home (2 150), Bershka (854), et autres (2 559).
La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (16,1%), Europe (53,5%), Amériques (18,2%) et autres (12,2%).
