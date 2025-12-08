UBS relève son objectif de cours sur InterContinental

UBS maintient son conseil à Neutre sur le titre mais relève son objectif de cours à 10 685 pence (contre 9 450 pence).



"Le modèle économique performant d'InterContinental génère une forte croissance des bénéfices et une progression du BPA à deux chiffres. Les perspectives de la demande pour 2026 sont favorables" ondique le bureau d'analyse.



IHG a confirmé viser les attentes du consensus pour l'exercice 2025, et se dit confiant dans ses perspectives à long terme, soutenues par la solidité de son modèle économique et les fondamentaux structurels du secteur.