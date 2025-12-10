UBS relève son objectif de cours sur Kingfisher

UBS reste neutre sur la valeur mais relève son objectif de cours à 305 pence (contre 290 pence). L'analyste souligne le potentiel de hausse à court terme, mais indique la persistance des risques macroéconomiques.



"Malgré deux relèvements de recommandation cette année, nous anticipons des risques de hausse à court terme, mais nous maintenons notre recommandation Neutre compte tenu des incertitudes qui persistent quant à la reprise conjoncturelle générale" indique UBS.



Le groupe s'attend désormais à un bénéfice imposable dans le haut de la fourchette précédemment communiquée, allant de 480 à 540 millions de livres pour un flux de trésorerie disponible (FCF) maintenant attendu entre 480 et 520 millions de livres, à comparer avec 420/480 millions envisagés jusqu'ici.