UBS relève son objectif de cours sur Kingfisher
Publié le 10/12/2025 à 11:11
"Malgré deux relèvements de recommandation cette année, nous anticipons des risques de hausse à court terme, mais nous maintenons notre recommandation Neutre compte tenu des incertitudes qui persistent quant à la reprise conjoncturelle générale" indique UBS.
Le groupe s'attend désormais à un bénéfice imposable dans le haut de la fourchette précédemment communiquée, allant de 480 à 540 millions de livres pour un flux de trésorerie disponible (FCF) maintenant attendu entre 480 et 520 millions de livres, à comparer avec 420/480 millions envisagés jusqu'ici.