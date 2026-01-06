UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 280 pence (au lieu de 220 pence). L'analyse relève également ses prévisions de BPA de 25-27 pence (16 %).

Le nouvel objectif de cours de 280 pence représente un potentiel de hausse de 20% du titre de la société d'investissement britannique.

"De nouvelles révisions à la hausse de nos prévisions de BPA, liées à la AHL, nous placent entre 25 et 40 % au-dessus du consensus des analystes pour 2025-2027" indique UBS dans son étude du jour.

UBS s'attend à des révisions importantes de la part des analystes dans les semaines à venir.