UBS relève son objectif de cours sur Moncler

UBS maintient sa note neutre sur le titre mais relève son objectif de cours à 57 E (contre 52,5 E) après la publication des chiffres du 3ème trimestre. L'analyste estime que le troisième trimestre n'est pas un indicateur pour l'hiver à venir.



'Le troisième trimestre ne constitue pas un catalyseur significatif susceptible d'amener le marché à revoir son opinion, car ce trimestre est marqué par la faiblesse du tourisme, mais offre peu d'indications pour le quatrième trimestre' souligne UBS dans sa note du jour.



Rappelons que le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1 841,3 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2025, stable en cFX par rapport à la même période de 2024.



Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 615,6 millions d'euros, en baisse de 1 % à taux de change constant par rapport à la même période de 2024.