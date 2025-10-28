UBS maintient sa note neutre sur le titre mais relève son objectif de cours à 5,4 E (au lieu de 4,1 E) après l'annonce de ses résultats.

UBS estime que le troisième trimestre 2025 a dépassé les attentes, porté par la croissance de l'IA et des réseaux optiques, mais les risques liés aux investissements des opérateurs télécoms pourraient limiter la hausse.

'Les analyses de CMD du 19 novembre pourraient orienter les perspectives' souligne UBS dans son étude.

Nokia vise désormais un bénéfice d'exploitation annuel entre 1,7 et 2,2 milliards d'euros, contre un maximum de 2,1 milliards précédemment.