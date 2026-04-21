UBS confirme sa recommandation à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 185 DKK (contre 175 DKK). L'analyse estime que le bout du tunnel est en vue.


UBS anticipe une transformation du titre à mesure que les dépenses d'investissement pré-productives diminuent et que cinq projets de construction sont livrés.


L'analyste estime que les appels d'offres à venir devraient être moins concurrentiels.


En 2026, l'EBITDA excluant les nouveaux accords de partenariat et les frais d'annulation devrait dépasser 28 milliards de couronnes danoises, et les investissements bruts devraient atteindre 50 à 55 milliards.