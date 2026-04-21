Orsted A/S figure parmi les principaux groupes énergétiques danois. Le CA par activité se répartit comme suit : - développement, construction et exploitation de parcs éoliens offshore (72,6%) : 18,7 TWh d'énergie éolienne produits en 2025. A fin 2025, le groupe dispose d'une capacité installée de 10,2 GW ; - production et distribution d'électricité, de gaz et de bioénergie (23,3%) : électricité (2,5 TWh vendus en 2025), gaz (21,5 TWh vendus) et énergie thermique (6,4 TWh produits). En outre, le groupe développe une activité de transport de pétrole ; - développement, construction et exploitation de parcs éoliens onshore et de parcs solaires photovoltaïques (3,9%) : exploitation de parcs éoliens et solaires onshore d'une capacité installée de 6,3 GW ; - autres (0,2%). La répartition géographique du CA est la suivante : Danemark (24,6%), Royaume-Uni (48,9%), Taiwan (10,3%), Allemagne (7,9%), Etats-Unis (4,2%), Pays-Bas (2,3%), Irlande (0,8%) et autres (1%).