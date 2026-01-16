UBS maintient son conseil à Achat sur le titre et relève son objectif de cours à 205 francs suisses (contre 196 francs suisses) après l'annonce des résultats du 3ème trimestre. Ce nouvel objectif fait ressortir un potentiel de progression de 20% pour le titre du groupe de luxe helvétique, la valeur favorite d'UBS dans le secteur.
UBS estime que les ventes du troisième trimestre confirment la tendance cyclique à la hausse des bénéfices.
L'analyste souligne que les ventes du troisième trimestre ont dépassé les attentes, grâce à la forte croissance du secteur de la joaillerie et aux signes de reprise chez les horlogers spécialisés, confirmant ainsi la tendance cyclique à la hausse des bénéfices.
"Les ventes du groupe au troisième trimestre, à 6 399 millions d'euros, ont augmenté de 2 % par rapport aux prévisions de 6 259 millions d'euros (UBSe 6 291 millions d'euros), avec une croissance organique des ventes de +11 % contre +7 % prévu (UBSe +10 %)" note UBS dans son étude du jour.
"Au troisième trimestre, les plus grandes maisons de joaillerie ont enregistré une croissance organique des ventes de +14 % contre +10 % prévu (UBSe +12 %)" rajoute le bureau d'analyse.
Compagnie Financière Richemont SA figure parmi les 1ers fabricants mondiaux de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de joaillerie (71,6%) : marques Cartier (n° 1 mondial de la bijouterie et de la joaillerie), Van Cleef & Arpels et Giampiero Bodino ;
- montres de luxe (15,4%) : marques Piaget, A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Officine Panerai, IWC Schaffhausen, Baume & Mercier et Roger Dubuis ;
- autres (13%) : notamment stylos, articles de maroquinerie et vêtements sous les marques Montblanc, Chloé, Old England, Purdey et Alfred Dunhill.
La CA par activité se ventile entre distribution de détail (70,3%), distribution en gros (23,4%) et distribution en ligne (6,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (3,2%), Royaume-Uni (3,8%), Europe (15,9%), Chine (19,6%), Japon (10,2%), Asie (13,8%), Etats-Unis (21%), Amériques (3,5%), Moyen-Orient et Afrique (9%).
