Tout en maintenant sa position "neutre" sur Rio Tinto, UBS relève son objectif de cours de 5200 à 5700 pence sur le titre de la compagnie minière anglo-australienne, revenant sur la journée investisseurs 2025 qui s'est tenue la veille.

"Le nouveau CEO dynamise l'accent mis par Rio Tinto sur la réalisation d'améliorations de croissance et d'efficacité, tout en restant engagé envers le dividende...", résume le broker, pour qui ceci est "rassurant, pas radical...".