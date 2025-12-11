UBS relève son objectif de cours sur Roche

UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 356 francs suisses (contre 314 francs suisses) après l'annonce de données positives issues de l'étude de phase III lidERA évaluant son Giredestrant expérimental comme traitement endocrinien adjuvant dans le cancer du sein ER-positif à un stade précoce.



"Suite aux données positives d'efficacité et de sécurité du giredestrant dans le traitement adjuvant du cancer du sein ER+, nous relevons nos prévisions de ventes maximales à 5 milliards de dollars et notre objectif de cours" indique UBS.



"Giredestrant est le seul dégradateur sélectif des récepteurs oestrogènes oral à avoir montré une survie sans maladie invasive supérieure dans une situation adjuvante, marquant le premier progrès significatif en thérapie endocrinienne depuis plus de 20 ans", a souligné la direction de Roche.

