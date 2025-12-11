UBS relève son objectif de cours sur Roche
Publié le 11/12/2025 à 10:52
"Suite aux données positives d'efficacité et de sécurité du giredestrant dans le traitement adjuvant du cancer du sein ER+, nous relevons nos prévisions de ventes maximales à 5 milliards de dollars et notre objectif de cours" indique UBS.
"Giredestrant est le seul dégradateur sélectif des récepteurs oestrogènes oral à avoir montré une survie sans maladie invasive supérieure dans une situation adjuvante, marquant le premier progrès significatif en thérapie endocrinienne depuis plus de 20 ans", a souligné la direction de Roche.