UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 1 625 pence (contre 1 350 pence).
Ce nouvel objectif fait ressortir un potentiel de hausse de +28% du titre du constructeur britannique de moteurs pour l'aéronautique, la marine et l'énergie.
"Nous prévoyons un flux de trésorerie disponible de 5,6 milliards de livres sterling en 2028 et relevons notre objectif de cours à 16,25 livres sterling compte tenu de notre optimisme concernant l'alimentation de secours des centres de données" indique UBS dans son étude du jour.
Rolls-Royce Holdings plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de moteurs destinés aux secteurs de l'aéronautique, de la marine et de l'énergie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- moteurs d'avions commerciaux (50,6%) ;
- moteurs d'avions militaires, moteurs navals et centrales nucléaires sous-marines (25,3%) ;
- systèmes d'alimentation électrique et de propulsion (23,9%) : destinés aux centrales énergétiques ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (14%), Allemagne (5,5%), Europe (15,3%), Etats-Unis (30%), Amérique du Nord (1,4%), Chine (7,4%), Asie (13,2%), Moyen-Orient (6,2%), Amérique centrale et du Sud (2,7%), Australasie (2,2%) et Afrique (2,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.