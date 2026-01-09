UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 1 625 pence (contre 1 350 pence).

Ce nouvel objectif fait ressortir un potentiel de hausse de +28% du titre du constructeur britannique de moteurs pour l'aéronautique, la marine et l'énergie.

"Nous prévoyons un flux de trésorerie disponible de 5,6 milliards de livres sterling en 2028 et relevons notre objectif de cours à 16,25 livres sterling compte tenu de notre optimisme concernant l'alimentation de secours des centres de données" indique UBS dans son étude du jour.