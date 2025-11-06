UBS relève son objectif de cours sur Ryanair

UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 32,55 E (contre 29,6 E) après l'annonce des résultats du deuxième trimestre de son exercice comptable 2026.



UBS reste optimistes quant aux perspectives de Ryanair, soutenues par une direction solide, une maîtrise des coûts et des plans de croissance.



'Nous relevons notre objectif de cours à 32,55 EUR, contre 29,60 EUR précédemment' indique l'analyste.



Rappelons que Ryanair a dégagé un bénéfice net ajusté de 1,72 milliard d'euros au deuxième trimestre de son exercice comptable 2026 (juillet à septembre), en progression de 20% par rapport aux 1,43 milliard d'euros enregistrés un an plus tôt.



Cette performance s'explique par une forte reprise des tarifs (+7% en moyenne) et une croissance de 8% de l'activité qui ressort à 5,48 milliards d'euros sur le trimestre.