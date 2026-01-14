UBS maintient son conseil à Achat sur le titre mais relève son objectif de cours à 341 couronnes suédoises (contre 318 couronnes suédoises). Cet objectif représente un potentiel de hausse de 11% du titre.

L'analyste anticipe des résultats globalement conformes aux attentes pour le 4e trimestre 2025, avec des catalyseurs potentiels avant la publication.

"Notre analyse des résultats du 4e trimestre 2025 montre que nous sommes globalement dans la norme en termes de ventes et de résultat d'exploitation ajusté, et que les commandes de camions sont en hausse d'environ 2 % par rapport aux prévisions, grâce à l'Europe et à l'Amérique du Nord" indique le bureau d'analyse.