UBS relève son objectif de cours sur Volvo
Publié le 14/01/2026 à 10:23
L'analyste anticipe des résultats globalement conformes aux attentes pour le 4e trimestre 2025, avec des catalyseurs potentiels avant la publication.
"Notre analyse des résultats du 4e trimestre 2025 montre que nous sommes globalement dans la norme en termes de ventes et de résultat d'exploitation ajusté, et que les commandes de camions sont en hausse d'environ 2 % par rapport aux prévisions, grâce à l'Europe et à l'Amérique du Nord" indique le bureau d'analyse.