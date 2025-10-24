UBS remodèle son directoire après le départ d'un administrateur

UBS a annoncé vendredi toute une série de nominations au sein de son directoire, dont la promotion de Beatriz Martin en tant que directrice opérationnelle (COO), suite au départ de l'un de ses administrateurs qui occupait le poste de vice-président de son conseil d'administration.



Dans un communiqué publié dans la matinée, la banque privée suisse indique que Lukas Gähwiler a décidé de ne pas solliciter de nouveau mandat à l'issue de la prochaine assemblée générale prévue en avril 2026, après une carrière de plus de 45 ans qui l'aura notamment vu occuper la présidence d'UBS Suisse.



C'es Markus Ronner qui a été choisi pour lui succéder au poste de vice-président du conseil d'administration, ce qui conduira ce dernier à abandonner son rôle actuel de directeur de la conformité et de la gouvernance, des fonctions qui seront reprises par Michelle Bereaux, l'actuelle directrice en charge de l'intégration de Credit Suisse, une opération qu'UBS compte finaliser d'ici à la fin 2026.



Beatriz Martin, la responsable des métiers non-stratégiques et des activités 'legacy', c'est-à-dire appelées à être abandonnées, a été promue de son côté au poste de directrice opérationnelle, ce qui semble la placer en bonne position pour succéder, un jour, à l'actuel directeur général du groupe, Sergio Ermotti.



Elle sera chargée, à ce titre, de la bonne intégration opérationnelle, de l'alignement de l'activité entre les différentes divisions et de la conduite de projets stratégiques 'clé'.



UBS précise qu'elle conservera en outre ses fonctions de présidente de la région EMEA et de directrice générale pour le Royaume-Uni.



Enfin, Mike Dargan a été nommé en tant que directeur technologique, ce qui le conduira à chapeauter les questions liées à l'IA, tandis que la responsabilité des affaires gouvernementales et réglementaires seront désormais confiées au directeur financier Todd Tuckner.