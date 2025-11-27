UBS réaffirme sa recommandation "vente" sur Swatch Group, mais avec un objectif de cours remonté de 71 à 90 francs suisses, laissant toujours un potentiel de baisse de 46% pour l'action du fabricant de montres helvétique.
"Swatch Group fait face à des défis structurels, à des pertes de parts de marché et à de la consommation de trésorerie, avec des perspectives de redressement limitées malgré des signes de reprise en Chine", souligne le broker dans sa note.
The Swatch Group SA est une société holding basée en Suisse, active dans l'industrie de l'habillement et des accessoires. Les activités de la société sont divisées en deux segments d'affaires principaux : Montres et bijoux, ainsi que Systèmes électroniques. Le segment des montres et bijoux comprend la production et la vente de montres de marque, de bijoux et de mouvements à quartz, notamment les marques Breguet, Harry Winston, Blancpain, Glashuette Original, Jaquet Droz, Leon Hatot, Omega, Longines, Rado, Union Glashuette, Tissot, Balmain, Certina, Hamilton, Calvin Klein watches and jewelry, Swatch et Flik Flak. Le segment des systèmes électroniques comprend la production et la commercialisation de composants électroniques, notamment de piles et d'équipements de chronométrage sportif. La société fournit également des produits de ces segments à des horlogers tiers. Swatch Group SA est représenté dans le monde entier par ses filiales et ses distributeurs, notamment Tourbillion et Hour Passion, et exploite des sites de production suisses à Boncourt, Granges et Villeret.
