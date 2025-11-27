UBS réaffirme sa recommandation "vente" sur Swatch Group, mais avec un objectif de cours remonté de 71 à 90 francs suisses, laissant toujours un potentiel de baisse de 46% pour l'action du fabricant de montres helvétique.

"Swatch Group fait face à des défis structurels, à des pertes de parts de marché et à de la consommation de trésorerie, avec des perspectives de redressement limitées malgré des signes de reprise en Chine", souligne le broker dans sa note.