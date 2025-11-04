UBS remonte son objectif de cours à 120 CHF sur Novartis
Publié le 04/11/2025 à 14:47
'Nous prévoyons une révision à la hausse des prévisions de ventes maximales pour plusieurs moteurs de croissance clés, mais UBS/le consensus y est déjà largement préparé' indique UBS.
Pour l'ensemble de 2025, Novartis a confirmé ses prévisions sur ses ventes. Elles devraient progresser 'dans un haut de la fourchette à un chiffre', et son résultat opérationnel core, entre 13% et 14% ('low teens'), à taux de changes constants.
Au cours actuel, le titre affiche un PER 2025 d'environ 17 fois avec un rendement de près de 3%.