UBS remonte son objectif de cours à 120 CHF sur Novartis

UBS maintient son conseil neutre sur la valeur mais relève son objectif de cours à 102 francs suisses (contre 95 francs suisses).



'Nous prévoyons une révision à la hausse des prévisions de ventes maximales pour plusieurs moteurs de croissance clés, mais UBS/le consensus y est déjà largement préparé' indique UBS.



Pour l'ensemble de 2025, Novartis a confirmé ses prévisions sur ses ventes. Elles devraient progresser 'dans un haut de la fourchette à un chiffre', et son résultat opérationnel core, entre 13% et 14% ('low teens'), à taux de changes constants.



Au cours actuel, le titre affiche un PER 2025 d'environ 17 fois avec un rendement de près de 3%.