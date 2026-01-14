UBS réitère son conseil à Neutre sur le titre mais remonte son objectif de cours à 24 E (contre 20 E) avant la publication des résultats du 3ème trimestre.

L'analyste remonte son objectif de cours en raison de la forte dynamique commerciale persistante.

"Des commandes solides sont attendues au prochain trimestre, ainsi qu'une amélioration de la rentabilité et du flux de trésorerie disponible" indique UBS.

"Toutefois, nous maintenons notre position neutre compte tenu de la valorisation et dans l'attente des annonces du nouveau DG" rajoute le bureau d'analyse.