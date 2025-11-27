Tout en maintenant sa recommandation "achat" sur LVMH, UBS remonte son objectif de cours de 680 à 725 euros, une nouvelle cible qui implique un potentiel de hausse de 17% pour l'action du numéro un mondial du luxe.

"Après deux années difficiles, les mesures internes de LVMH devraient entraîner un retour à une croissance organique positive des ventes dans sa plus grande division mode et maroquinerie, et donc une dynamique positive sur le BPA", pronostique le broker.