UBS remonte son objectif de cours sur RWE

UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre et remonte son objectif de cours à 55 E (contre 45 E). Ce nouvel objectif fait ressortir un potentiel de hausse de 15% de la valeur.



"RWE figure parmi nos valeurs préférées du secteur, aux côtés d'Enel et de Grenergy" indique le bureau d'analyse.



UBS estime que les principaux catalyseurs à venir seront la 7e réunion du rapport annuel (14 janvier) et les ventes aux enchères de centrales à cycle combiné gaz en Allemagne (mars 2026).



Pour l'ensemble de l'exercice 2025, RWE a confirmé son objectif d'un EBITDA ajusté compris entre 4,55 et 5,15 milliards d'euros et d'un résultat net ajusté entre 1,3 et 1,8 milliard d'euros. Le groupe prévoit un BPA ajusté de 3 EUR en 2027 et 4 EUR en 2030.