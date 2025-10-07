UBS maintient sa recommandation 'achat' sur Groupe Seb, avec cependant un objectif de cours ramené de 105 à 75 euros, une nouvelle cible laissant encore 45% de potentiel de progression pour le titre du fabricant de petit électroménager.
'Le point médian de la nouvelle fourchette de ROPA se montre inférieure d'environ 20% aux objectifs précédents', souligne le broker au lendemain du profit warning pour 2025, pointant une activité plus faible en Europe et toujours difficile aux Etats-Unis.
Il réduit ainsi fortement son objectif de cours 'en raison de défis à court terme', mais il estime que le rapport risque/rendement est orienté à la hausse pour les 12 prochains mois et reste donc à l'achat sur le dossier.
Leader mondial du Petit Equipement Domestique, SEB S.A. s'appuie sur 40 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor, etc.). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles et équipements grand public (88,2%) : articles culinaires (poêles, casseroles, autocuiseurs, ustensiles, etc.), petit électroménager culinaire (articles de cuisson électrique ; friteuses, cuiseurs à riz, autocuiseurs, etc.), équipements de préparation des boissons (cafetières, bouilloires, etc.) ou des aliments (blenders, robots cuiseurs, etc.), petit électroménager non culinaire (équipements de soin du linge, aspirateurs, ventilateurs, etc.) et équipements de soin de la personne (appareils de coiffure, d'épilation, etc.). Le CA par zone géographique se ventile entre Europe occidentale (34,7%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (16,5%), Chine (26,1%), Asie (6,6%), Amérique du Nord (11,2%) et Amérique du Sud (4,9%) ;
- équipements et articles culinaires professionnels (11,8%) : équipements de préparation des boissons boissons chaudes ou froides, de cuisson professionnelle, de préparation culinaire, articles culinaires et ustensiles de cuisine, équipement hôtelier.
A fin 2024, le groupe dispose de 44 sites de production dans le monde.
