UBS maintient sa recommandation 'achat' sur Groupe Seb, avec cependant un objectif de cours ramené de 105 à 75 euros, une nouvelle cible laissant encore 45% de potentiel de progression pour le titre du fabricant de petit électroménager.

'Le point médian de la nouvelle fourchette de ROPA se montre inférieure d'environ 20% aux objectifs précédents', souligne le broker au lendemain du profit warning pour 2025, pointant une activité plus faible en Europe et toujours difficile aux Etats-Unis.

Il réduit ainsi fortement son objectif de cours 'en raison de défis à court terme', mais il estime que le rapport risque/rendement est orienté à la hausse pour les 12 prochains mois et reste donc à l'achat sur le dossier.