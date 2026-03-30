UBS reste à achat sur Danske Bank, mais ajuste sa cible
UBS réaffirme sa recommandation "achat" sur Danske Bank, tout en abaissant son objectif de cours de 370 à 360 DKK, une nouvelle cible qui laisse 19% de potentiel de progression pour le titre de l'établissement financier danois.
Publié le 30/03/2026 à 10:22
Selon UBS, le scénario central (cas de base) pour Danske Bank table sur un ROE (rendement des capitaux propres) de plus de 14%, avec de la marge de manoeuvre pour une expansion à 15,5% dans un scénario plus optimiste.