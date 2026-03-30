"La mise à jour stratégique devrait viser une rentabilité plus élevée, portée par la taille, l'amélioration de l'efficacité et l'optimisation du capital", indique le broker dans le résumé de sa note de recherche.

Selon UBS, le scénario central (cas de base) pour Danske Bank table sur un ROE (rendement des capitaux propres) de plus de 14%, avec de la marge de manoeuvre pour une expansion à 15,5% dans un scénario plus optimiste.