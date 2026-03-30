UBS reste à achat sur Danske Bank, mais ajuste sa cible

UBS réaffirme sa recommandation "achat" sur Danske Bank, tout en abaissant son objectif de cours de 370 à 360 DKK, une nouvelle cible qui laisse 19% de potentiel de progression pour le titre de l'établissement financier danois.

"La mise à jour stratégique devrait viser une rentabilité plus élevée, portée par la taille, l'amélioration de l'efficacité et l'optimisation du capital", indique le broker dans le résumé de sa note de recherche.



Selon UBS, le scénario central (cas de base) pour Danske Bank table sur un ROE (rendement des capitaux propres) de plus de 14%, avec de la marge de manoeuvre pour une expansion à 15,5% dans un scénario plus optimiste.