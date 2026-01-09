UBS reste à "achat" sur Ferrari, mais ajuste sa cible

UBS réaffirme sa recommandation "achat" sur Ferrari tout en ajustant son objectif de cours de 563 à 555 euros, une nouvelle cible qui recèle encore un potentiel de progression de 50% pour l'action du constructeur italien de voitures de luxe.

"Avec des attentes du consensus désormais plus réalistes et des risques largement compris, même atteindre les anticipations pourrait aider à restaurer la confiance et soutenir le cours de l'action", estime le broker dans le résumé de sa note.