UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Sanofi avec un objectif de cours maintenu à 105 euros, impliquant un potentiel de hausse de 21% pour le titre, après la publication par le géant français de la santé de ses trimestriels vendredi dernier.

'Les solides résultats du troisième trimestre 2025 et la clarification de la direction sur le potentiel de hausse des marges en 2026 devraient soutenir l'action, selon nous. La visibilité du pipeline reste essentielle à moyen terme', juge le broker.