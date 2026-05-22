UBS reste à l'achat et relève sa cible sur Experian
UBS réaffirme sa recommandation "achat" sur Experian, avec un objectif de cours porté de 3 700 à 3 870 pence, une nouvelle cible qui recèle 46% de potentiel de hausse pour le titre du fournisseur de services d'information aux particuliers, aux entreprises et aux administrations.
La banque suisse augmente ses attentes de BPA de +3% à +5% pour le groupe britannique. "Nous pensons que des fondamentaux solides continueront de stimuler les bénéfices et devraient progressivement restaurer la confiance du marché au fil du temps", estime-t-elle dans le résumé de sa note.
Pour rappel, Experian a dévoilé mercredi dernier ses résultats au titre de son exercice 2025-2026, marqués par une croissance de ses bénéfices comme de ses revenus, mais qui ont toutefois été sanctionnés par un recul de près de 3% de l'action en Bourse ce jour-là.
Experian plc est spécialisé dans les prestations de services d'information aux particuliers, aux entreprises et aux administrations. Le groupe développe des solutions de traitement, d'interprétation et de gestion de l'information destinées à optimiser les prises de décision. Le CA par domaine d'activité se répartit comme suit :
- maîtrise des risques clients (51,4%) : fourniture de solutions destinées à collecter, à contrôler, à traiter et à archiver les informations fournies par les demandeurs de crédits ;
- gestion interactive des transactions (27,3%) ;
- analyse décisionnelle (21,1%) : octroi d'outils permettant d'interpréter les informations fournies par les bases de données et de prendre les meilleures décisions dans les domaines de la gestion des risques de crédits, de lutte contre la fraude, etc. ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni et Irlande (11,6%), Europe-Moyen Orient-Afrique-Asie-Pacifique (7,1%), Amérique du Nord (67,1%) et Amérique latine (14,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.