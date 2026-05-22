La banque suisse augmente ses attentes de BPA de +3% à +5% pour le groupe britannique. "Nous pensons que des fondamentaux solides continueront de stimuler les bénéfices et devraient progressivement restaurer la confiance du marché au fil du temps", estime-t-elle dans le résumé de sa note.

Pour rappel, Experian a dévoilé mercredi dernier ses résultats au titre de son exercice 2025-2026, marqués par une croissance de ses bénéfices comme de ses revenus, mais qui ont toutefois été sanctionnés par un recul de près de 3% de l'action en Bourse ce jour-là.