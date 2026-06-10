UBS reste à l'achat sur ABN Amro, ajuste sa cible

UBS réaffirme sa recommandation "achat" sur ABN Amro avec un objectif de cours ajusté de 41 à 42 EUR, une cible qui recèle un potentiel de progression de 24% pour l'action, considérant que l'établissement bancaire néerlandais se montre "en avance sur son plan".



"Avec une réalisation précoce sur les coûts, un risque à la hausse pour les prévisions de revenus nets d'intérêts et une pression croissante pour distribuer le surplus de capital, nous voyons une visibilité accrue sur les bénéfices et les rendements, ce qui ne se reflète pas encore dans le cours de l'action", explique la banque suisse.