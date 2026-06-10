UBS réaffirme sa recommandation "achat" sur ABN Amro avec un objectif de cours ajusté de 41 à 42 EUR, une cible qui recèle un potentiel de progression de 24% pour l'action, considérant que l'établissement bancaire néerlandais se montre "en avance sur son plan".
"Avec une réalisation précoce sur les coûts, un risque à la hausse pour les prévisions de revenus nets d'intérêts et une pression croissante pour distribuer le surplus de capital, nous voyons une visibilité accrue sur les bénéfices et les rendements, ce qui ne se reflète pas encore dans le cours de l'action", explique la banque suisse.
ABN AMRO Bank N.V. figure parmi les principaux groupes bancaires néerlandais. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque commerciale et de détail (51%) ;
- banque d'entreprise (33,4%) ;
- gestion de fortune (14,2%) ;
- autres (1,4%).
A fin 2025, le groupe gère 264,1 MdsEUR d'encours de dépôts et 255,8 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : Pays-Bas (90,8%), Europe (6,1%), Etats-Unis (1,6%), Asie (0,9%) et autres (0,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.