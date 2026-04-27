UBS reste à l'achat sur Adyen après l'acquisition de Talon.One

UBS réaffirme sa recommandation "achat" sur Adyen, avec un objectif de cours maintenu à 1 600 EUR, une cible qui recèle un potentiel de progression de 72% pour l'action de la société néerlandaise de technologies financières.

Faisant part de ses réflexions initiales sur l'acquisition de Talon.One annoncée la semaine dernière, le broker s'attend à ce qu'elle soit modestement dilutive à court terme, mais à ce qu'elle renforce le positionnement du groupe en commerce unifié et en commerce agentique.



Pour rappel, Adyen a fait part jeudi d'un accord définitif portant sur l'acquisition de 100% de cette plateforme leader de fidélisation et d'incitation au service de plus de 300 commerçants internationaux, pour un montant total de 750 MEUR.



Le groupe financera cette acquisition sur sa trésorerie disponible. La transaction devrait être finalisée au cours du 2e semestre 2026, sous réserve des conditions suspensives habituelles et de l'obtention des autorisations réglementaires.