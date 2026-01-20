"Le titre a traversé une période compliquée de sous-performance, ponctuée par une baisse des commandes de la société, notamment en Chine, dans le power analog et le SiC, mais par une relative résistance dans l'advanced logic", reconnait l'analyste.

Toutefois, Oddo BHF juge que l'histoire de croissance structurelle est inchangée, tirée par les transitions technologiques, ainsi que la complexification des méthodes de fabrication des mémoires DRAM avancées et HBM.

Sur les bases des nouvelles indications, le bureau d'études relève ses chiffres de 2% sur 2025, mais 8/9% en moyenne sur 2026/27, précisant que ses relèvements sont conservateurs car il n'a pas encore vu l'effet de la mémoire dans les commandes.