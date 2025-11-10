UBS estime que les fondamentaux sont plus solides en fin de trimestre qu'en début de trimestre. L'analyste réitère sa recommandation d'achat sur le titre avec un objectif de cours de 138 E.
'Le troisième trimestre renforce notre conviction quant à notre prévision d'un TCAC de 8 % à moyen terme pour le chiffre d'affaires, porté par Spotfire, tandis que les inquiétudes non structurelles liées à la grippe constituent désormais un facteur de croissance' explique UBS dans son étude du jour.
bioMérieux a indiqué attendre désormais une croissance organique du chiffre d'affaires entre +5,5 et +6,5% à changes constants (et non plus de +6 à +7,5%) pour 2025, 'en raison d'une saison respiratoire tardive'.
Le groupe de diagnostic in vitro a confirmé néanmoins attendre une croissance entre +12 et +18% de son résultat opérationnel courant contributif à changes constants, 'sur la base d'une rentabilité à neuf mois pleinement en ligne avec la trajectoire GO-28'.
bioMérieux conçoit, développe, produit et commercialise des systèmes permettant dans le domaine clinique, à partir d'un prélèvement biologique (sang, salive, urine, etc.), le diagnostic de maladies infectieuses (notamment VIH, tuberculose et infections respiratoires), de cancers et de pathologies cardio-vasculaires. Le CA par domaine d'application se répartit comme suit :
- applications cliniques (84,8%) : dans le domaine industriel, le contrôle microbiologique d'échantillons de produits finis ou en cours de fabrication ou de l'environnement, principalement dans les secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique ;
- applications industrielles (15,2%).
Les systèmes de diagnostic du groupe sont composés de trois éléments et de services associés : des réactifs, des instruments (ou plateformes ou automates), des logiciels et des services.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (31,9%), Amérique du Nord (45%), Asie-Pacifique (16,5%) et Amérique latine (6,6%).
