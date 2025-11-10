UBS reste à l'achat sur BioMérieux, confirme son objectif

UBS estime que les fondamentaux sont plus solides en fin de trimestre qu'en début de trimestre. L'analyste réitère sa recommandation d'achat sur le titre avec un objectif de cours de 138 E.



'Le troisième trimestre renforce notre conviction quant à notre prévision d'un TCAC de 8 % à moyen terme pour le chiffre d'affaires, porté par Spotfire, tandis que les inquiétudes non structurelles liées à la grippe constituent désormais un facteur de croissance' explique UBS dans son étude du jour.



bioMérieux a indiqué attendre désormais une croissance organique du chiffre d'affaires entre +5,5 et +6,5% à changes constants (et non plus de +6 à +7,5%) pour 2025, 'en raison d'une saison respiratoire tardive'.



Le groupe de diagnostic in vitro a confirmé néanmoins attendre une croissance entre +12 et +18% de son résultat opérationnel courant contributif à changes constants, 'sur la base d'une rentabilité à neuf mois pleinement en ligne avec la trajectoire GO-28'.