UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif inchangé de 44 E après la publication des résultats du quatrième trimestre 2024/2025. Cet objectif fait ressortir un potentiel de hausse de 21% du titre du fabricant allemand de semi-conducteurs.

UBS souligne dans son étude que les prévisions de chiffre d'affaires d'Infineon liées à l'IA doublent pour l'exercice 2026, ce qui stimule la croissance des marges et des rendements.

L'analyste estime que la réorientation structurelle vers des activités à plus forte marge soutient le potentiel à long terme.

Pour le premier trimestre du nouvel exercice en cours, Infineon s'attend à un chiffre d'affaires d'environ 3,6 milliards d'euros pour une marge opérationnelle allant de 15% à 20%.