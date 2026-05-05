UBS reste à l'achat sur Kone après le rachat de TKE

UBS confirme son conseil à l'achat sur Kone avec un objectif de 67 E suite à l'annonce du rachat de TKE. Cet objectif fait ressortir un potentiel de hausse de 24% du titre.



UBS estime que la fusion avec TKE est une opération transformatrice présentant un potentiel de création de valeur substantiel que le marché devra reconnaître à mesure que Kone la mettra en oeuvre.



Kone s'attend à des ventes en hausse de 3 à 6 % à des taux de change comparables en 2026 et sa marge EBIT ajustée devrait se situer entre 12,3 et 13,0 %.