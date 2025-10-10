UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre Nexans avec un objectif de 155 E avant l'annonce des résultats du troisième trimestre. Ce nouvel objectif représente un potentiel de hausse de 20% du titre de fabricant de câbles.

'La solidité des activités de réseau et de transport haute tension devrait générer une croissance organique d'environ 7 % au troisième trimestre. La valorisation reste attractive. Nous attendons avec impatience les dernières informations sur les contrats clés et les fusions et acquisitions' indique UBS dans son étude du jour.

Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 d'environ 13 fois avec un rendement de près de 2%.