UBS reste à l'achat sur le titre Soitec après les résultats

UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif inchangé de 80 E après l'annonce des résultats du 1er semestre 2026.



UBS souligne que le chiffre d'affaires du premier semestre 2026 a dépassé les prévisions de 1 % et l'EBITDA de 34 %. Les prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre 2025 étaient inférieures de 11 %.



'Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2026 a dépassé les prévisions de 1 %, mais a baissé de 36 % en glissement annuel à taux de change constant' note le bureau d'analyse.



Au cours actuel, le titre affiche un PER 2025 de 68 fois avec un rendement de 0%.