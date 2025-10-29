UBS reste à l'achat sur Microsoft, saluant l'accord avec OpenAI

UBS a renouvelé mercredi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 650 dollars à 12 mois sur Microsoft, estimant que le nouvel accord conclu avec OpenAI constituait une bonne nouvelle pour le géant américain des logiciels.



Le broker souligne dans une note de recherche que non seulement ce partenariat a été scellé plus tôt que prévu, ce qui représente en soi un résultat déjà favorable, mais que ses termes sont positifs puisque le propriétaire de ChatGPT s'est engagé à souscrire pour quelque 250 milliards de dollars de capacités auprès de Microsoft, même si la durée exacte du contrat n'a pas été dévoilée.



S'il devait toutefois s'étaler sur sept ou huit ans, cela représenterait un budget d'environ 30 à 35 milliards de dollars par an, soit plusieurs fois le niveau actuel des dépenses d'OpenAI chez Microsoft, fait-il remarquer.



Cela signifie, de son point de vue, que le groupe de Redmond est assuré d'un fort volume d'activité pour Azure, rendant plus prévisible et plus solide la croissance de sa plateforme 'cloud'.



Concernant la propriété intellectuelle, Microsoft a sécurisé des droits solides sur les modèles et la propriété intellectuelle d'OpenAI, ce qui renforce sa position dans le domaine de l'IA, ajoute le courtier, qui juge que la clause ayant trait à l'intelligence artificielle générale (AGI) ne constitue pas vraiment une source de risque, les patrons de Microsoft et OpenAI ayant eux-mêmes déclaré que le terme 'AGI' était devenu vague et flou, donc peu significatif en pratique.



D'après UBS, cet accord élimine les incertitudes autour de la relation entre Microsoft et OpenAI, et renforce leur partenariat sur le long terme, un élément favorable sachant que les tendances actuelles de croissance d'Azure sont déjà solides, ce qui le conduit à rester positif sur le titre.

