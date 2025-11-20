UBS maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif inchangé de 80 E après l'annonce des résultats du 1er semestre 2026.
UBS souligne que le chiffre d'affaires du premier semestre 2026 a dépassé les prévisions de 1 % et l'EBITDA de 34 %. Les prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre 2025 étaient inférieures de 11 %.
'Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2026 a dépassé les prévisions de 1 %, mais a baissé de 36 % en glissement annuel à taux de change constant' note le bureau d'analyse.
Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2026 est attendu en hausse organique séquentielle ' mid-to-high single-digit ' par rapport au 2ème trimestre 2026.
Soitec est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L'entreprise occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. Avec près de 4 300 brevets, elle mène une stratégie d'innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité.
Soitec dispose de sites industriels, de centres de R&D et de bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.
