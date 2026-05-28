UBS reste à neutre sur AkzoNobel après l'offre de rachat rejetée

Au lendemain d'une envolée de 19,54%, AkzoNobel poursuit sa hausse et affiche un gain de 2,84%, à 64,56 euros. Aujourd'hui, UBS analyse les annonces de la veille et confirme sa recommandation à neutre, avec une cible de cours de 65 euros.

La banque suisse commence par rappeler que la veille, le spécialiste des peintures et revêtements a annoncé avoir reçu et décliné une offre conjointe de deux de ses concurrents : Nippon Paint et Sherwin-Williams. La proposition portait sur l'acquisition des titres AkzoNobel pour un prix de 73 euros par action, entièrement en numéraire.



La valorisation a été jugée insuffisante par rapport aux perspectives à long terme, les incertitudes autour de sa réalisation étant trop importantes, notamment au niveau réglementaire, et la protection des intérêts des parties prenantes étant aussi insuffisante.



UBS rappelle que la structure de gouvernance d'AkzoNobel offre une protection contre les offres publiques d'achat hostiles. Les analystes estiment que tout rachat potentiel par Nippon/Sherwin nécessiterait à la fois un rejet de la fusion avec Axalta par les actionnaires et une offre révisée qui réponde aux exigences de valorisation, de certitude d'exécution et aux préoccupations des parties prenantes.



La prochaine étape pour AkzoNobel est la publication du formulaire SEC Form-4 dans le cadre de la fusion avec Axalta. Les votes des actionnaires sont attendus dans le courant de la période juillet-août.