UBS réaffirme sa recommandation "vente" sur BT Group avec un objectif de cours ajusté de 135 à 140 pence, une nouvelle cible qui laisse encore 24% de potentiel de baisse pour l'action de l'opérateur télécoms historique du Royaume-Uni.
S'invitant dans les débats entre les haussiers et les baissiers sur la valeur, le broker reconnait que "certains réseaux alternatifs sont en cours de restructuration" et que "les pertes de lignes chez Openreach ne s'aggravent peut-être pas".
Néanmoins, UBS indique observer une pression à la baisse sur les estimations, "avec des risques liés aux baisses de prix d'Openreach, TalkTalk, Starlink, les MVNO (opérateurs de réseau mobile virtuel) et les investissements mobiles sous-estimés".
BT Group plc figure parmi les 1ers opérateurs de télécommunications britanniques. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- prestations de télécommunications : notamment prestations de téléphonie fixe et mobile, d'accès à Internet et de transmission de chaînes télévisées à destination des particuliers et des entreprises, et des professionnels (opérateurs de télécommunications, fournisseurs d'Internet, etc.) ;
- prestations de services : notamment prestations de services réseaux, de messagerie, de conférences, de gestion de la relation client, d'infogérance de systèmes d'information et de communication ;
- mise à disposition de réseaux : location de lignes, mise à disposition du réseau aux fournisseurs de services de communication, prestations de services d'Ethernet, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (89,2%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (5,9%), Amériques (2,7%) et Asie-Pacifique (2,2%).
