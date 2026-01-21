S'invitant dans les débats entre les haussiers et les baissiers sur la valeur, le broker reconnait que "certains réseaux alternatifs sont en cours de restructuration" et que "les pertes de lignes chez Openreach ne s'aggravent peut-être pas".

Néanmoins, UBS indique observer une pression à la baisse sur les estimations, "avec des risques liés aux baisses de prix d'Openreach, TalkTalk, Starlink, les MVNO (opérateurs de réseau mobile virtuel) et les investissements mobiles sous-estimés".