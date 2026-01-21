UBS reste à "vente" sur BT Group, ajuste sa cible

UBS réaffirme sa recommandation "vente" sur BT Group avec un objectif de cours ajusté de 135 à 140 pence, une nouvelle cible qui laisse encore 24% de potentiel de baisse pour l'action de l'opérateur télécoms historique du Royaume-Uni.

S'invitant dans les débats entre les haussiers et les baissiers sur la valeur, le broker reconnait que "certains réseaux alternatifs sont en cours de restructuration" et que "les pertes de lignes chez Openreach ne s'aggravent peut-être pas".



Néanmoins, UBS indique observer une pression à la baisse sur les estimations, "avec des risques liés aux baisses de prix d'Openreach, TalkTalk, Starlink, les MVNO (opérateurs de réseau mobile virtuel) et les investissements mobiles sous-estimés".