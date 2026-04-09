Si elle s'attend à un 4e trimestre positif, la banque suisse voit des risques se concrétiser par la suite, s'attendant ainsi à ce que les pertes de lignes Openreach restent élevées à moyen terme, et à ce qu'une hausse de 10% des prix en avril ait des effets négatifs.

UBS pointe aussi une poursuite des vents contraires dans les activités historiques voix, une notation de crédit limitant la croissance du dividende par action et une valeur implicite pour Openreach qui n'est, selon elle, pas bon marché.