UBS reste à "vente" sur BT Group malgré une cible rehaussée
UBS réitère sa recommandation "vente" sur BT Group avec un objectif de cours relevé de 140 à 175 pence, une cible qui laisse encore 19% de potentiel de baisse pour le titre de l'opérateur télécoms historique du Royaume-Uni.
Si elle s'attend à un 4e trimestre positif, la banque suisse voit des risques se concrétiser par la suite, s'attendant ainsi à ce que les pertes de lignes Openreach restent élevées à moyen terme, et à ce qu'une hausse de 10% des prix en avril ait des effets négatifs.
UBS pointe aussi une poursuite des vents contraires dans les activités historiques voix, une notation de crédit limitant la croissance du dividende par action et une valeur implicite pour Openreach qui n'est, selon elle, pas bon marché.
BT Group plc figure parmi les 1ers opérateurs de télécommunications britanniques. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- prestations de télécommunications : notamment prestations de téléphonie fixe et mobile, d'accès à Internet et de transmission de chaînes télévisées à destination des particuliers et des entreprises, et des professionnels (opérateurs de télécommunications, fournisseurs d'Internet, etc.) ;
- prestations de services : notamment prestations de services réseaux, de messagerie, de conférences, de gestion de la relation client, d'infogérance de systèmes d'information et de communication ;
- mise à disposition de réseaux : location de lignes, mise à disposition du réseau aux fournisseurs de services de communication, prestations de services d'Ethernet, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (89,2%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (5,9%), Amériques (2,7%) et Asie-Pacifique (2,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.