UBS reste à "vente" sur BT Group malgré une cible rehaussée

UBS réitère sa recommandation "vente" sur BT Group avec un objectif de cours relevé de 140 à 175 pence, une cible qui laisse encore 19% de potentiel de baisse pour le titre de l'opérateur télécoms historique du Royaume-Uni.

Si elle s'attend à un 4e trimestre positif, la banque suisse voit des risques se concrétiser par la suite, s'attendant ainsi à ce que les pertes de lignes Openreach restent élevées à moyen terme, et à ce qu'une hausse de 10% des prix en avril ait des effets négatifs.



UBS pointe aussi une poursuite des vents contraires dans les activités historiques voix, une notation de crédit limitant la croissance du dividende par action et une valeur implicite pour Openreach qui n'est, selon elle, pas bon marché.