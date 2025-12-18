UBS réitère son conseil à Neutre sur le titre avec un objectif de cours de 1 850 pence après l'annonce par le groupe de la cession de sa participation à 100 % dans Diageo Kenya Limited, qui détient 65,00 % des actions d'EABL, à Asahi.
L'analyste estime que la cession d'EABL accélère le désendettement et limite la dilution du BPA.
"La cession a été réalisée à un multiple attractif et accélère le désendettement pour revenir à une fourchette de 2,5 à 3x avec une dilution estimée du BPA de seulement -1,2/-1,5 %" indique le bureau d'analyse.
Cette transaction comprend la participation directe de Diageo détenue à 53,68 % dans UDVK, un producteur et importateur de spiritueux basé au Kenya.
Diageo plc figure parmi les leaders mondiaux de la production et de la commercialisation de boissons alcoolisées. Les produits du groupe sont vendus sous les marques Smirnoff, Johnnie Walker, Baileys, Captain Morgan, Jose Cuervo, Tanqueray, etc. le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- spiritueux (79,3%) ;
- bières (16,1%) ;
- boissons prêt-à-boire (3,5%) ;
- autres (1,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (23,8%), Amérique du Nord (39,4%), Asie-Pacifique (18%), Amérique latine et Caraïbes (9,1%), Afrique (9,1%) et autres (0,6%).
