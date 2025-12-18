UBS reste Neutre sur Diageo après la cession d'EABL

UBS réitère son conseil à Neutre sur le titre avec un objectif de cours de 1 850 pence après l'annonce par le groupe de la cession de sa participation à 100 % dans Diageo Kenya Limited, qui détient 65,00 % des actions d'EABL, à Asahi.



L'analyste estime que la cession d'EABL accélère le désendettement et limite la dilution du BPA.



"La cession a été réalisée à un multiple attractif et accélère le désendettement pour revenir à une fourchette de 2,5 à 3x avec une dilution estimée du BPA de seulement -1,2/-1,5 %" indique le bureau d'analyse.



Cette transaction comprend la participation directe de Diageo détenue à 53,68 % dans UDVK, un producteur et importateur de spiritueux basé au Kenya.